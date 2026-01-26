Deportes - 26/1/26 - 12:00 AM

Alcaraz y Djokovic avanzan a cuartos de final en Australia

Por: Australia EFE -

El español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic avanzaron a los cuartos de final del Abierto de Australia, al vencer en sus respectivos compromisos.

Alcaraz superó por 7-6 (6), 6-4, 7-5 al estadounidense Tommy Paul (19no preclasificado).

No hubo dobles faltas, Alcaraz logró que el 70% de sus primeros servicios entraran en juego y ganó el 79% de esos puntos. También ganó el 68% de los puntos con su segundo saque.

Un elemento que falta en el currículum tenístico de Alcaraz es un trofeo en Melbourne Park. Nunca ha pasado de los cuartos de final. Se enfrentará al local Alex de Miñaur o al número diez Alexander Bublik esta semana en la ronda de los ocho mejores.

Por su parte, Djokovic avanzó a los cuartos de final sin jugar después de que Jakub Mensik se retirara 24 horas antes de su partido programado de cuarta ronda debido a una lesión abdominal.

Novak Djokovic ha ganado el Abierto de Australia un récord de diez veces y tiene 24 títulos de Grand Slam.

Se convirtió en el primer jugador en alcanzar 400 victorias en individuales de Grand Slam cuando venció el sábado en la tercera ronda por 6-3, 6-4, 7-6 (4) a Botic van de Zandschulp.

