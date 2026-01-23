Sucesos - 23/1/26 - 12:34 PM

Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo

Todo ocurrió la tarde de ayer, a eso de las 2:00 p.m., cuando la víctima, cuya identidad no trascendió, se lanzó al agua y, al llegar al fondo, se golpeó la cabeza con algo, presumiblemente una piedra.

 

Panamá- Lo que era un paseo familiar se convirtió en tragedia luego de que un hombre de 48 años murió en las aguas del río Sábalo, ubicado en el corregimiento de El Barrito, distrito de Atalaya, en Veraguas, al tirar de clavado al agua sin verificar primero el área.

Sus familiares, al darse cuenta de lo ocurrido, corrieron a auxiliarlo y llamaron al 911, pero cuando los paramédicos del Sistema Único de Emergencias llegaron al lugar, no pudieron hacer nada por la víctima más que dictaminar que ya no tenía signos vitales.

Arturo González, director regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), recomendó a la ciudadanía en general verificar el nivel de los ríos antes de realizar clavados, ya que el fondo de estos puede tener piedras y palos que han sido arrastrados por las crecidas ocasionadas por las lluvias, lo cual se convierte en trampas de muerte.

 

