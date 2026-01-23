Que, durante la audiencia del caso Jodebrecht, a todos los abogados de la defensa les ha llamado mucho la atención que no se pueda identificar quién o quiénes hicieron las traducciones al español de los documentos cuyos originales estaban en los idiomas inglés y portugués. ¡Cuidado, y ni la misma Morcillo sabe!

Que los diputados libres postulados de Vamos, que supuestamente representan a la juventud, andan cuestionando la ley de pasantías que precisamente busca abrir puertas a jóvenes sin experiencia laboral. ¡Mira tú!

Que el Amigo Fiel le tiró en cara en el pleno a la pandilla de Vamos que es una lástima que quienes dicen representar a la juventud sean quienes no escuchen a los jóvenes y las necesidades que ellos expresen. ¡Gancho al hígado!

Que una criticona comenta que, mientras la gente en San Miguelito se ahogaba en basura y las ratas andaban por las calles, la pandilla de los libres postulados estaba calladita, pero que ahora que se ha empezado a dar solución a la gente del distrito es que andan alborotados. Se les fue el negocio…

Que después de casi dos años en el cargo de alcaldesa de San Miguelito, Irma se apareció en la sesión del Consejo Provincial de Panamá; las caras de asombro fueron muchas, había muchos representantes que nunca la habían visto en persona.

Que una vieja encopetada, ligada a un canal de la 12 de Octubre, llegó el miércoles a una conferencia del Meduca, tomó de una de las sillas la cartera de una reportera de la TV y la tiró al piso para ella sentarse. Es la gente grosera que quiere tener voz y voto en el tema educativo.

Que salió a la venta el libro "Las caras del terrorismo judicial", una historia de manipulaciones, extorsiones y vidas truncadas durante el gobierno de Cachaza y la procuraduría de Isolda. Hoy mismo voy por el mío.

Que por ahí anda circulando la nota en la que Irma solicita al Gobierno que el apoyo que le dieran no estuviera condicionado a la cesión de la tasa de aseo. En pocas palabras, ella quería quedarse con el chen chen y que la Autoridad de Aseo le hiciera el trabajo gratis. ¡Qué egg!

Que la licen Suky sostiene que la propuesta de “Bolota” de castigar con cárcel a las mujeres que le metan hijos ajenos a los hombres no es procedente y que la vía para resolver este tipo de conflicto es la vía civil y no la penal. ¡Vayan preparando sus demandas!

Que se comenta por ahí que esos mineros no se esconden… y es verdad. Andan en la Feria de La Chorrera con un stand interactivo, abriendo el espacio pa’ que la gente participe, opine y viva la experiencia de cerca.

Que Karisma le sacó ayer el dossier a un excomisionado de la Policía que está emplanillado en la Asamblea y del que me cuentan que tiene a varias funcionarias atormentadas dentro de ese órgano del Estado. ¡Santo padre!

Que el que está de cumpleaños es el santeño Elías Castillo, expresidente de la Asamblea Nacional y secretario ejecutivo del Parlatino.

Que el abogado de “Plátano” Maduro lanzó la voz de alerta de que su defendido está atravesando por un severo estado depresivo. El aislamiento de 23 horas al día le está afectando un montón.

Que, en el Consejo Provincial de Panamá, Irma y los de Vamos intentaron que se censuraran las decisiones de “Bolo”, el contralor, pero no recibió el respaldo que ellos esperaban. La gran mayoría dijo: ¡Esta vaina no es conmigo!