Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas

Panamá- Israel David Villarreal Santana (26 años) fue asesinado a eso de las 3:00 de la madrugada de este viernes en el sector conocido como Coibita, ubicado en el corregimiento de Las Mañanitas.

Se informó que la víctima se encontraba durmiendo dentro de su casa, ubicada en una de las veredas del lugar, cuando de pronto ingresaron al inmueble cuatro sujetos armados, los cuales le dispararon sin compasión y después escaparon.

Esta agresión fue notificada a la Policía Nacional y varias unidades se presentaron a la escena. Tomaron en brazos a Villarreal, lo subieron a la patrulla y lo trasladaron de urgencia al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, pero pese a ello murió.

Sobre los sicarios aún no se sabe nada, pero sobre Villarreal se conoció que en 2018 fue aprehendido tras una persecución al vehículo en el que se transportaba con otros sujetos que portaban armas de fuego. A finales de 2025 fue víctima de un atentado con arma de fuego, y en este mes su casa fue allanada, pero las autoridades no encontraron nada ilícito.