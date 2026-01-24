Real Madrid vence al Villarreal con dos goles de Mbappé y duerme en la cima

Dos goles del delantero francés Kylian Mbappé en la segunda parte, el último desde el punto penal en tiempo de descuento, le dieron la victoria al Real Madrid en su visita al Villarreal, un triunfo que consolida la recuperación del equipo desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo y le permite dormir líder de LaLiga.

Tras una primera mitad intensa y equilibrada, jugada de poder a poder, el conjunto madridista mostró en la reanudación una versión más sólida y solidaria. Supo controlar el partido y apenas pasó apuros para defender su ventaja frente a un Villarreal que sigue sin poder sumar ante los grandes del campeonato.

Ambos equipos plantearon esquemas similares desde el inicio, con presión alta y búsqueda constante del error rival en la salida del balón. El Madrid avisó primero con desmarques a la espalda de la zaga local, pero el equipo de Marcelino, con Gueye como eje del mediocampo y Gerard Moreno moviéndose entre líneas, ajustó pronto su planteamiento.

El Villarreal generó peligro con llegadas de Pedraza y una volea desviada de Mikautadze, mientras que el Madrid respondió más por talento individual que por juego colectivo. Arda Güler tuvo la primera ocasión clara tras una acción personal, pero su disparo fue detenido por Luiz Júnior.

El partido se abrió aún más tras la lesión del argentino Foyth, sustituido por Rafa Marín, quien respondió con solvencia. En el tramo final del primer tiempo, Vinicius Jr. rozó el gol con un disparo cruzado, mientras que Gueye estuvo cerca de marcar en la última acción antes del descanso.

La igualdad se rompió apenas iniciado el segundo tiempo. Una acción individual de Vinicius provocó un mal despeje de Gueye que aprovechó Mbappé para marcar a placer y adelantar al Real Madrid.

Con el marcador a favor, el equipo blanco se sintió más cómodo y bajó el ritmo del encuentro. El Villarreal buscó el empate a través de la posesión y tuvo su mejor oportunidad en un remate de Gerard Moreno desde el punto penalti que se fue por encima del travesaño.

En los minutos finales, el Madrid resistió el empuje local, apoyado en un gran trabajo defensivo de Camavinga, y terminó sentenciando en el descuento cuando Mbappé transformó un claro penalti cometido por Pedraza, firmando su doblete y asegurando tres puntos clave.