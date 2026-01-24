Sucesos - 24/1/26 - 03:25 PM

Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé

Otros dos asaltantes, presuntamente heridos de bala, son buscados por las unidades de la Policía.

 

Por: Eric Montenegro/Provincias.pa@epasa.com -

Un asaltante murió y otro resultó herido en un enfrentamiento a tiros con el propietario de la finca agroturística ‘Los avestruces’, ubicada en el corregimiento de Río Hato, provincia de Coclé.

Otros dos asaltantes, presuntamente heridos de bala, son buscados por las unidades de la Policía Nacional (PN) en los potreros cercanos a la finca agroturística, con ayuda de drones.

Jhony Miranda, Ejecutivo de la Zona Policial de Coclé, informó que también se mantiene la búsqueda de un vehículo, en el que presuntamente se movilizaba el grupo de delincuentes.

El delincuente fallecido mantiene un prontuario delictivo por la comisión de delitos de posesión de droga, contra la seguridad colectiva e intento de homicidio.

El uniformado añadió que el propietario de la finca se defendió con una escopeta para la cual tiene permiso.

