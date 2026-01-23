Panameño Cecilio Waterman anota en Serie Río de la Plata 2026

El delantero panameño Cecilio Waterman está calentando los motores para la temporada del fútbol chileno, al anotar el gol que dio la victoria a su equipo, Universidad de Concepción de 2-1 sobre el Montevideo Wanderers.

El encuentro fue correspondiente a la Serie Río de la Plata 2026, un torneo de pretemporada que se disputa en Uruguay con la participación de equipos de Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, Perú y Uruguay.

Waterman ganó la pelota en la mitad de la cancha luego de un pase largo de un compañero desde área de su equipo y se fue hasta el área chica, en la que definió con un potente disparo con su pierna izquierda.

El delantero panameño está de vuelta a Universidad Concepción esta temporada (jugó entre el 2021 y el 2024). El año pasado militó en el club Coquimbo Unido, con el que logró el campeonato de la primera división de Chile.

El delantero panameño es una de las figuras que contribuyó de gran forma en la clasificación de Panamá a la Copa Mundial FIFA 2026 y es uno de los jugadores con más opción de estar en la lista final para la máxima cita del balompié mundial.