Deportes - 23/1/26 - 06:39 PM

Panameño Cecilio Waterman anota en Serie Río de la Plata 2026

El delantero panameño marcó el gol que dio el triunfo a su equipo Universidad de Concepción 2-1 sobre el Montevideo Wanderers.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

El delantero panameño Cecilio Waterman está calentando los motores para la temporada del fútbol chileno, al anotar el gol que dio la victoria a su equipo, Universidad de Concepción de 2-1 sobre el Montevideo Wanderers.

NO DEJES DE LEER: Exgrandes ligas Paolo Espino se reporta con los Federales de Chiriquí

El encuentro fue correspondiente a la Serie Río de la Plata 2026, un torneo de pretemporada que se disputa en Uruguay con la participación de equipos de Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, Perú y Uruguay.

Waterman ganó la pelota en la mitad de la cancha luego de un pase largo de un compañero desde área de su equipo y se fue hasta el área chica, en la que definió con un potente disparo con su pierna izquierda.

NO DEJES DE LEER: Thomas Christiansen quedó satisfecho del equipo tras juego ante México

El delantero panameño está de vuelta a Universidad Concepción esta temporada (jugó entre el 2021 y el 2024). El año pasado militó en el club Coquimbo Unido, con el que logró el campeonato de la primera división de Chile.

Te puede interesar

Panameño Cecilio Waterman anota en Serie Río de la Plata 2026

Panameño Cecilio Waterman anota en Serie Río de la Plata 2026

 Enero 23, 2026
Técnico de Portugal: 'Cristiano Ronaldo es un ejemplo'

Técnico de Portugal: 'Cristiano Ronaldo es un ejemplo'

 Enero 23, 2026
PSG logra triunfo y se mantiene líder en la Liga de Francia

PSG logra triunfo y se mantiene líder en la Liga de Francia

 Enero 23, 2026
Seahawks y Rams se enfrentan de nuevo, ahora con el pase al Súper Bowl

Seahawks y Rams se enfrentan de nuevo, ahora con el pase al Súper Bowl

Enero 23, 2026
Exgrandes ligas Paolo Espino se reporta con los Federales de Chiriquí

Exgrandes ligas Paolo Espino se reporta con los Federales de Chiriquí

 Enero 23, 2026

El delantero panameño es una de las figuras que contribuyó de gran forma en la clasificación de Panamá a la Copa Mundial FIFA 2026 y es uno de los jugadores con más opción de estar en la lista final para la máxima cita del balompié mundial.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua
Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista

Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista
Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso

Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso
Casi la mata a golpes: Detenido por agredir salvajemente a su pareja

Casi la mata a golpes: Detenido por agredir salvajemente a su pareja
Hijo desnaturalizado: Golpea y amenaza a sus padres por no darle dinero

Hijo desnaturalizado: Golpea y amenaza a sus padres por no darle dinero