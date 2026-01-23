Sucesos - 23/1/26 - 03:06 PM

Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo

Según detalló el mayor Eduardo Aguilar, el trabajador del volante fue sancionado por manejo desordenado. Aparentemente, el hombre se molestó y enfiló su taxi hacia donde estaban las unidades y las embistió.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El conductor de un taxi, al parecer perdió los estribos, luego de que fue boleteado y embistió con su vehículo a varias unidades policiales en el puesto de control en la entrada de Mocambo, Kuna Nega, del corregimiento de Ancón, a la altura del vertedero de Cerro Patacón.

Según detalló el mayor Eduardo Aguilar, el trabajador del volante fue sancionado por manejo desordenado. Aparentemente, el hombre se molestó y enfiló su taxi hacia donde estaban las unidades y las embistió.

Producto del hecho, dos unidades policiales —una de la regular y otra de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsitoresultaron con lesionadas.

Fue necesaria la intervención de otras unidades policiales, las cuales lograron detener el taxi y aprehender al conductor, que segundos antes colisionó la motocicleta en la que se desplazaban, la cual terminó con daños.

¿Por qué el taxista decidió tomar esta acción? aún no se sabe; lo cierto es que ahora deberá enfrentar la justicia por embestir a los uniformados y colisionar una motocicleta estatal.

 

