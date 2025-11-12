Alianza FC y CD Universitario definirán último cupo a semifinales

El Alianza Fútbol Club y el Club Deportivo Universitario definirán hoy al ultimo equipo clasificado a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) cuando se enfrenten en la segunda llave de los playoffs.

El encuentro se disputará en el Estadio de Los Andes a partir de las 8 de la noche.

El Alianza FC se ubicó en la segunda posición de la Conferencia del Este con 28 puntos, al ganar ocho juegos, 4 empates y 4 derrotas.

Por su lado, el Club Deportivo Universitario se colocó en la tercera posición con 19 puntos, tras ganar cinco encuentros, 3 empates y 5 perdidos.

El ganador de esta llave se medirá en semifinales al San Francisco el domingo 16 (ida) y el viernes 21 de noviembre (vuelta).

La Final del Torneo Clausura de la LPF está programada para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Nacional Rommel Fernández.

En la otra semifinal del torneo, el Plaza Amador se enfrentrá al ganador de la llave de playoffs entre el Sporting San Miguelito y el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI), que jugaban anoche.

Los partidos de ida y vuelta de esta semifinal serán los sábados 15 y 23 de noviembre.