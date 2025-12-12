Jaime Arboleda y Orlando Mosquera suben hoy a la báscula

Los púgiles panameños Jaime Arboleda y Orlando ‘Virus’ Mosquera subirán hoy a la báscula previo al enfrentamiento que sostendrán mañana sábado 13 de diciembre en el pleito estelar de la función ‘Fuego contra Fuego’, que tendrá como sede el Gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon.

La función, dedicada a la gloria deportiva y excampeón mundial, Ismael Laguna, es organizada por las empresas Master Promotions y Guantes de Acero.

La ceremonia de pesaje oficial de está programada para la 1 de la tarde en la sede de la función (Gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon), en la que Arboleda y Mosquera no deberán excederse de las 135 libras, ya que en la pela, pactada a 10 asaltos, estará en juego el cetro nacional ligero vacante.

En el combate coestelar de la función estará en disputa el campeonato latino superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) entre el cubano Alex Esponda y el colombiano Maykol ‘El Diamante’ Mendoza a 10 rounds.

En otro pleito, el invicto panameño Carlos ‘El Gallero’ Rodríguez enfrentará al costarricense Denis Espinoza Centeno a 8 asaltos y 115 libras.

Otro combate que se suma a este programa es el del panameño Eusebio Acevedo, quien enfrentará al mexicano José Guillermo Alvarado a 8 asaltos y 135 libras.

Por su parte, Antonio Tzamaernda (Ecuador) se medirá a Ezequiel Bonilla (Panamá) a 6 rounds y 108 libras. El puertorriqueño Derriek Cuevas se enfrentará al panameño Rafael Bethancourt a 8 rounds y 154 libras.

En otros pleitos de la función William ‘El Chatel’ Vargas (nigaragüense-panameño) vs Tony ‘El Patriota’ Gómez (Venezuela) a 6 asaltos y 135 libras; Yuki Asaka (Japón) vs José Luis Martínez (Panamá) a 4 asaltos y 105 libras; Rubén Soto (Estados Unidos) vs Denilson Chavarría (Nicaragua) a 6 asaltos y 126 libras; Lorena Ascanio (Venezuela) vs Yacksury Gordon (Panamá) a 6 rounds y 118 libras; Jardiel Rodríguez (Darién) vs Iván Vergara (Panamá) a 4 rounds y 147 libras; y Eduar Martínez vs Gregorio Francis a 4 rounds y 130 libras.