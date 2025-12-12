Deportes - 12/12/25 - 12:00 AM

Xabi Alonso tendrá una prueba en visita al Alavés

Por: España EFE -

Dos victorias en ocho partidos. Ese es el balance del Real Madrid en las últimas cinco semanas y la razón por la que Xabi Alonso se tambalea en la cuerda floja en su primera temporada al mando de su antiguo club.

Alonso parecía haber comenzado bien. Kylian Mbappé anotaba goles por caudales y el equipo ganó sus primeros siete partidos de la temporada. Incluso una derrota ante el Atlético de Madrid quedó semi olvidada tras vencer al Barcelona en el clásico.

Algo salió mal desde entonces. La derrota en Liverpool en la Liga de Campeones el mes pasado fue el punto de partido de la mala racha. Perder en Anfield es aceptable para cualquier club. Pero tres empates consecutivos ante Rayo Vallecano, Elche y Girona en La Liga encendieron las alarmas en un Madrid que se considera el mejor del mundo.

Pero lo peor estaba por venir: la humillante derrota 2-0 ante el Celta de Vigo, seguida del revés 2-1 ante el Manchester City de Pep Guardiola en la Liga de Campeones el miércoles. Ambas derrotas fueron en el Santiago Bernabéu, y los abucheos retumbaron.

