Estadio Mariano Bula tiene un avance de 85 por ciento

El estadio Mariano Bula de Colón tiene 85% de avance, luego de una inspección que fue encabezada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

"Colón tenía siete años de estar esperando", -explicó el ministro Orillac- "Felicito a la empresa y a los trabajadores. Esto demuestra la calidad de seres humanos que hay aquí en Colón de llevar adelante obras como éstas", manifestó Orillac.

Los trabajos en el Mariano Bula están a cargo de la empresa Administración de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA), la cual está empleando a 215 personas, de las cuales el 98% son colonenses.

El nuevo estadio Mariano Bula contará con capacidad para acoger a 5,000 aficionados, y estacionamientos para 102 vehículos.

Dispondrá de locales comerciales, baños con vestidores para deportistas, clubhouse, jaula de bateo, palco, gimnasio, salón de conferencias, dos dormitorios con capacidad para 32 jugadores, cabinas de prensa, lavandería y enfermería, entre otras facilidades.

Todo dentro del nuevo estadio se ajustará a las especificaciones de la Major League Baseball (MLB).

Hay que recordar que la orden de proceder de la obra fue emitida el 7 de noviembre de 2017, con proyección de 20 meses en su fase de construcción y un costo original del contrato B/. 15,591,271.76.

Sin embargo, todo fue dejado en el abandono por dos gobiernos consecutivos, hasta que la administración del presidente de la República, José Raúl Mulino le dio el reimpulso definitivo.

Durante la gira en Colón, Orillac también visitó el estadio Armando Dely Valdés, el cual también está siendo remodelado.