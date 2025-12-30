Anthony Joshua sobrevive a accidente automovilístico

El excampeón mundial pesado de boxeo, el inglés Anthony Joshua, pudo sobrevivir a un trágico accidente automovilístico en Nigeria, en el que dos integrantes de su cuerpo de entrenadores fallecieron.

Las personas fallecidas fueron Sina Ghami y Kevin “Latz” Ayodele, ambos entrenadores personales y amigos del boxeador británico.

Sina Ghami trabajaba como entrenador de fuerza y acondicionamiento de Joshua, y fue responsable de su preparación para la pelea contra Jake Paul, celebrada hace apenas dos semanas.

Por su parte, Latz colaboraba como entrenador personal del púgil y también entrenaba a otros boxeadores de élite, como Badou Jack.

Joshua, hijo de padres nigerianos, se encontraba de vacaciones en el país africano tras su reciente victoria por nocaut en el sexto asalto frente a Paul.

El accidente se produjo mientras Joshua viajaba como pasajero en el asiento trasero de una camioneta Lexus que colisionó con un vehículo estacionado. Joshua y otro acompañante resultaron ilesos, mientras que un tercer ocupante sufrió heridas graves y fue trasladado a un hospital.

Videos difundidos en redes sociales muestran la escena del accidente y a las víctimas tendidas sobre el asfalto, imágenes que rápidamente se viralizaron y generaron conmoción entre aficionados y figuras del boxeo.

Horas antes del siniestro, Joshua había compartido en Instagram un video jugando tenis de mesa en Nigeria, acompañado por Latz.

El boxeador sueco Badou Jack expresó su dolor por la pérdida a través de redes sociales: “Todavía en shock… Que Alá te perdone tus defectos y te conceda el paraíso más alto”, mensaje en el que etiquetó a Latz.