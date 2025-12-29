Que un amigo de la Alcaldía de Arraiján me cuenta que Stefany Peñalba tenía el monumento conmemorativo de la llegada de los chinos a Panamá entre ceja y ceja y que solo estaba esperando que faltaran pocos días para el cierre del proceso de revocatoria de mandato en su contra para proceder a echarlo abajo. ¡Bien calculadora, la niña!

Que, tras la demolición del monumento de la presencia china, hay algo en que casi todo el mundo coincide y que debe tener muy en cuenta la alcaldesa: estas no eran las maneras de hacer las cosas. ¡Ha sido una equivocación terrible de tu parte, Stefany!

Que a la alcaldesa de Arraiján le dicen ahora el terremoto Peñalba; la tipa, desde que llegó, ha derrumbado no menos de 20 estructuras comerciales, restaurantes, fondas, talleres de mecánica y de todo tipo. La última víctima fue el monumento chino del mirador del Canal; si sigue así, no quedará nada en pie en este distrito cuando se vaya.

Que un criticón se pregunta cuándo será el día en que Robertito, el vice, deje de buscarle la quinta pata al gato y encontrará algo no criticable, algo bueno. Me imagino que, acostumbrado a vivir de la teta del Estado, debe ser duro para él no estar pegado a ella.

Que narradores y periodistas deportivos que han dado cobertura al béisbol nacional a sol y sombra quieren saber si el alza de los precios de los derechos de transmisión, anunciados por Prodena, es decir Medcom y TVN, irá acompañada de una mejora en las condiciones de las cabinas y espacios de trabajo o es que todo será para su bolsillo. Estoy seguro de que es para lo segundo.

Que el “Cocobolo” Cedeño jalándose los cabellos por el tema de las rebajas de pena para algunos privados de libertad que han sido condenados por delitos comunes y mostrado adecuados niveles de resocialización. En los pasillos del SPA, en Plaza Ágora, a muchos ha sorprendido la mentalidad retrógrada del diputado. Al parecer, ha perdido de vista que uno de los fines de la pena es la resocialización del sentenciado. Esto de las rebajas no es nada nuevo ni aquí ni en muchas partes del mundo.

Que en la maratón por alcanzar la silla presidencial en 2029 ya están dando zancadas Lombanita y Alain. Bueno, ojalá hayan entrenado bien para cuando lleguen al kilómetro 30, que es cuando por lo general se define quién sí y quién no tendrá posibilidades de subirse al podio.

Que Lamezuela y los enfermos de Foco le tienen montada a Karisma una campañita sucia y vil, propia de seres misóginos y despreciables. Es triste ver que, siendo mujer, la Planells se haga de la vista gorda con toda la porquería que hacen sus sicarios.

Que el diputado Zúñiga dice que la justicia está secuestrada por el doble discurso y que para unos todo el peso de la ley y para otros la impunidad garantizada. Y tiene razón, porque solo así se explica que un caricaturista como Edunar sea condenado y que el grupo de extorsionadores liderados por la Planells y Movin sigan cobijados por la impunidad porque el MP manda a archivar las querellas contra estos a pesar de las numerosas pruebas en su contra. Sí, hay intocables. ¿Tengo o no tengo razón, Roberto?

Que para el próximo 2 de enero hay algunas libres postuladas en la Asamblea que no están dispuestas a seguir la línea de los blancos privilegiados de la Usma, cuyo líder envía las directrices desde Harvard. Para presidente de la Cueva votarán por el que les dé la gana. ¿Acaso esa no es la idea de ser libre?

Que, según una encuesta de Fox News, Marco Rubio es el político que cuenta con la más alta aprobación y, para muchos, el mejor candidato republicano para las elecciones de 2028. ¡Esto no le gusta a Planells!