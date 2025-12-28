Nacional - 28/12/25 - 12:03 PM

Gobierno ordena restaurar monumento chino en el Puente de la Américas

Desde el Gobierno se precisó que no existió ningún tipo de coordinación ni comunicación con el Ejecutivo antes de ejecutar la demolición

 

Por: Redacción / Crítica -

El Gobierno Nacional ordenó la restauración inmediata del monumento chino ubicado en el Mirador del Puente de las Américas, luego de su demolición.

La decisión del Gobierno se tomó tras considerar que se trató de una acción que atenta contra un elemento cultural ancestral que representa a una comunidad con 171 años de presencia en Panamá.

En un comunicado se indica que el Ejecutivo no comparte ni la destrucción del monumento ni el procedimiento utilizado, el cual se realizó en horas nocturnas, sin diálogo, sin aviso previo y sin comunicación con los sectores involucrados.

Desde el Gobierno se precisó que no existió ningún tipo de coordinación ni comunicación con el Ejecutivo antes de ejecutar la demolición, lo que profundizó el malestar y la indignación generada a nivel nacional.

En ese marco, se reiteró el compromiso del Estado con la protección de los derechos culturales, recordando que estos son derechos humanos y forman parte del respeto a la historia y a la identidad del país.

Como parte de las acciones inmediatas, se estableció que la restauración del monumento se realizará en su mismo lugar, en coordinación con la Comunidad China de Panamá y el Ministerio de Cultura, como un gesto de respeto hacia la comunidad que representa.

El Gobierno también informó que adelantará todas las gestiones necesarias para la reconstrucción del monumento, subrayando que Panamá es un país diverso y que su patrimonio cultural no puede ser borrado ni destruido por decisiones unilaterales.

Finalmente, se hizo un llamado a la Alcaldía de Arraiján a escuchar a todas las comunidades y proteger el patrimonio cultural, recordando que la diversidad es una fortaleza que engrandece a la nación.

 

