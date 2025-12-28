Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante

Panamá- Un atentado ocurrido la tarde de hoy, domingo, una persona sin vida y otra herida, en un hecho violento que se dio al interior de la comunidad de la Medalla Milagrosa, que pertenece al corregimiento de Cristóbal Este en la provincia de Colón.

La información preliminar del caso señala que ambas personas estaban dentro de una vivienda haciendo trabajos de soldadura. Fue en ese momento que dos sujetos encapuchados ingresaron de manera repentina y les dispararon. La víctima fatal era conocida como Pedro, de unos 40 años y el herido era su ayudante.

Luego del incidente, ambas personas fueron trasladadas hacia la sala de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde se determinó la muerte de Pedro, mientras la persona herida fue atendida por los galenos de turno.

Al lugar de los hechos acudieron agentes investigativos de la Policía Nacional para tratar de esclarecer cómo se dio este atentado contra la vida, con resultado de muerte y tentativa de homicidio. También se movilizaron a la sala de emergencias con el fin de que el herido brinde información que les permita identificar a los pistoleros.

Personal del Ministerio Público se trasladó al lugar para recabar pruebas, indicios y otros elementos, además de hacer el levantamiento del cuerpo en el hospital.

Más de 100 personas han fallecido en lo que va de este año, donde también han resultado personas heridas, entre ellas menores de edad.