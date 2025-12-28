Sucesos - 28/12/25 - 02:31 PM

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante

Ambos hombres estaban dentro de una vivienda haciendo trabajos de soldadura, cuando dos sujetos encapuchados ingresaron de manera repentina y les dispararon.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Un atentado ocurrido la tarde de hoy, domingo, una persona sin vida y otra herida, en un hecho violento que se dio al interior de la comunidad de la Medalla Milagrosa, que pertenece al corregimiento de Cristóbal Este en la provincia de Colón.

La información preliminar del caso señala que ambas personas estaban dentro de una vivienda haciendo trabajos de soldadura. Fue en ese momento que dos sujetos encapuchados ingresaron de manera repentina y les dispararon. La víctima fatal era conocida como Pedro, de unos 40 años y el herido era su ayudante.

Luego del incidente, ambas personas fueron trasladadas hacia la sala de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde se determinó la muerte de Pedro, mientras la persona herida fue atendida por los galenos de turno.

Al lugar de los hechos acudieron agentes investigativos de la Policía Nacional para tratar de esclarecer cómo se dio este atentado contra la vida, con resultado de muerte y tentativa de homicidio. También se movilizaron a la sala de emergencias con el fin de que el herido brinde información que les permita identificar a los pistoleros.

Personal del Ministerio Público se trasladó al lugar para recabar pruebas, indicios y otros elementos, además de hacer el levantamiento del cuerpo en el hospital.

Más de 100 personas han fallecido en lo que va de este año, donde también han resultado personas heridas, entre ellas menores de edad.

Te puede interesar

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante

 Diciembre 28, 2025
Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera

 Diciembre 28, 2025
Lanchas con 922 paquetes de droga son incautadas en Archipiélago de las Perlas

Lanchas con 922 paquetes de droga son incautadas en Archipiélago de las Perlas

 Diciembre 28, 2025
Atropello mortal en Boquete: residentes denuncian exceso de velocidad en zona

Atropello mortal en Boquete: residentes denuncian exceso de velocidad en zona

 Diciembre 28, 2025
Peatón fallece en el acto tras ser embestido por camioneta

Peatón fallece en el acto tras ser embestido por camioneta

 Diciembre 28, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Linchamiento mortal empaña Navidad en vereda El Buen Pastor

Linchamiento mortal empaña Navidad en vereda El Buen Pastor
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Si lo has visto denúncialo: Lo buscan por homicidio en Bella Vista

Si lo has visto denúncialo: Lo buscan por homicidio en Bella Vista
Abuelito se cae de hamaca mientras dormía y muere

Abuelito se cae de hamaca mientras dormía y muere
Crimen a plena luz del día: sicario mata a hombre en Nuevo Tocumen

Crimen a plena luz del día: sicario mata a hombre en Nuevo Tocumen