Pandeportes inaugura gimnasio en La Cabima

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) inauguró el Gimnasio del Sector 8 en La Cabima, el cual es una moderna infraestructura deportiva diseñada para impulsar la actividad física, la recreación y el desarrollo comunitario en Panamá Norte.

El gimnasio cuenta con una cancha multiuso apta para disciplinas como futsal y baloncesto, un área de musculación y ejercicios de resistencia, otra área con sacos y peras para la práctica del boxeo, así como un espacio multiuso en la planta alta, ideal para deportes de contacto y actividades recreativas y culturales como danza y aeróbicos.