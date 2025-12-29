Deportes - 29/12/25 - 12:00 AM

Pandeportes inaugura gimnasio en La Cabima

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) inauguró el Gimnasio del Sector 8 en La Cabima, el cual es una moderna infraestructura deportiva diseñada para impulsar la actividad física, la recreación y el desarrollo comunitario en Panamá Norte.

El gimnasio cuenta con una cancha multiuso apta para disciplinas como futsal y baloncesto, un área de musculación y ejercicios de resistencia, otra área con sacos y peras para la práctica del boxeo, así como un espacio multiuso en la planta alta, ideal para deportes de contacto y actividades recreativas y culturales como danza y aeróbicos.

Te puede interesar

Luis de la Fuente, de la selección de España, elegido mejor técnico del mundo

Luis de la Fuente, de la selección de España, elegido mejor técnico del mundo

 Diciembre 26, 2025
Mohamed Salah guía a Egipto a octavos de la Copa África

Mohamed Salah guía a Egipto a octavos de la Copa África

Diciembre 26, 2025
Detroit Lions quedó eliminado de los playoffs de la NFL

Detroit Lions quedó eliminado de los playoffs de la NFL

 Diciembre 26, 2025
Panamá jugará Series del Caribe y de las Américas de Béisbol

Panamá jugará Series del Caribe y de las Américas de Béisbol

 Diciembre 26, 2025
Botafogo, del panameño Kadir Barría, debutará el 4 de enero en la Copinha

Botafogo, del panameño Kadir Barría, debutará el 4 de enero en la Copinha

 Diciembre 26, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Linchamiento mortal empaña Navidad en vereda El Buen Pastor

Linchamiento mortal empaña Navidad en vereda El Buen Pastor
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Si lo has visto denúncialo: Lo buscan por homicidio en Bella Vista

Si lo has visto denúncialo: Lo buscan por homicidio en Bella Vista
Abuelito se cae de hamaca mientras dormía y muere

Abuelito se cae de hamaca mientras dormía y muere
Crimen a plena luz del día: sicario mata a hombre en Nuevo Tocumen

Crimen a plena luz del día: sicario mata a hombre en Nuevo Tocumen