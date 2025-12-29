Doña Perfecta se impone en el Clásico Sociedad de Criadores

La potranca Doña Perfecta impuso su clase y casta de gran corredora para adjudicarse el Clásico Sociedad de Criadores (SOCRICA), disputado ayer domingo en el Hipódromo Presidente Remón.

Una nota de prensa del Hipódromo Presidente Remón detalló que Doña Perfecta recorrió los 1,400 metros de la prueba en 1:25.2 quintos, marcando parciales de 22.3 quintos los primeros 400 metros, 46 exacto los 800 metros y 1:12 exacto los 1,200 metros, demostrando un sólido desempeño de principio a fin.

La ganadora es una potranca de dos años, hija de Indiano en Paynter’s Moon, por Paynter, perteneciente a los colores del Stud Campo Azul, bajo la preparación de Alberto Paz Rodríguez y la magistral monta del jinete Ángel Rivas.

El orden de llegada del evento fue el siguiente: Doña Perfecta primera; Living Legacy segunda; Learning to Fly tercera; Fanny cuarta; y Princesa Escarlata cerró el marcador.