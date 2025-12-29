Coclé va por la hazaña lograda por Metro, Chiriquí y Los Santos

Coclé ha sido la provincia más dominante en los últimos años de los Campeonatos Nacionales de Béisbol Juvenil. No obstante, aún no ha logrado el tricampeonato, una proeza que solo tres provincias han alcanzado.

Los coclesanos, que ganaron el primer campeonato de esta categoría en 1962, no volvieron a ganar hasta el 2018. Lograron su siguiente título en el 2021, pero no se coronaron nuevamente hasta el 2024, cetro que defendieron exitosamente en la temporada 2025 (bicampeonato).

Con dos títulos seguidos, la ‘Leña Roja’ tendrá su primera oportunidad de lograr ganar por tercer año consecutivo el título en esta categoría cuando arranque la edición N.°57 del campeonato Nacional Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’ el próximo 3 de enero.

En la historia de los campeonatos nacionales de béisbol juvenil, las provincias de Los Santos, Chiriquí y Panamá Metro han logrado coronarse tres años seguidos.

Hay que agregar que Panamá Metro, máximo ganador de campeonatos en el béisbol juvenil, con un total de 21, ha logrado la proeza de ganar en cuatro ocasiones un tricampeonato. Incluso, en dos ocasiones extendieron su reinado más de tres años. Lo hizo de 1987 a 1993 (siete títulos seguidos) y del 2012 al 2015 (cuatro coronas consecutivas).

Los otros tricampeonatos de los metropolitanos fueron en 1998, 1999 y 2000; además el del 2002, 2003 y 2004.

Los Santos, que fue el primer equipo en lograr un tricampeonato en esta categoría, lo hizo en 1975, 1976 y 1977.

Por su lado, Chiriquí logró su tricampeonato en el 2007, 2008 y 2009.