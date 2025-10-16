Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub-20

Argentina, que ostenta el mayor número de títulos en el Mundial Sub20, volverá a una final del torneo tras casi dos décadas alejada del gran partido.

Los argentinos cosecharon ayer miércoles una victoria por la cuenta mínima ante Colombia en Santiago y se medirán en la última instancia a Marruecos, que disputará su primera final tras superar en los penales a Francia.

La selección comandada por Diego Placente espera repetir el domingo la hazaña conseguida en 2007, cuando la Albiceleste juvenil sumó su sexta y hasta ahora última corona de la categoría en Canadá.

Mientras, con una decisión extraña y estratégica en los penales, Marruecos consiguió un triunfo dramático e histórico. Aseguró su primer boleto a la final de un Mundial Sub20 tras imponerse a Francia por 5-4 en la tanda.