Arrancan competencias de los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025

La edición XII de los Juegos Deportivos Centroamericanos, que tendrán como sede principal Guatemala, arrancan hoy con un total de 16 deportes y en los que Panamá verá acción en la mayoría.

Deportes como la esgrima, gimnasia artística, judo, natación artística, softbol masculino, fútbol playa, badminton, baloncesto 3x3, surf, tenis de campo, entre otros, iniciarán hoy sus competencias e incluso, varios repartirán medallas hoy.

Uno de las disciplinas deportivas que repartirán preseas hoy será la esgrima, que iniciará hoy su programa con las modalidades de espada individual masculino y florete individual femenino.

En espada individual masculino competirán Arturo Dorati, Isaac Dorati, José Quirós y Julio Arias, mientras que en florete individual femenino verán acción Andrea Victoria, Edelis Martínez y Jeilyn Celada.

En la gimnasia artística hoy están programadas las competencias clasificatorias y Final All Around de Gimnasia Artística Masculina, mientras que en la femenina se disputarán las competencias clasificatoria y finales All Around y por Equipos.

En la rama femenina de la gimnasia artística estarán las atletas Alyiah Lide, Ana Gutiérrez y Tatiana Tapia, mientras que en la masculina estará Richard Atencio.

El judo será otro de los deportes que dará medallas cuando se realicen las competencias individuales.

En la rama femenina la delegación de judo está encabezada por la atleta olímpica Kristine Jiménez y también competirán Anna Tirado, Lilian Cordones y Némesis Candelo. En la rama masculina estarán Alexis Harrison, Bernabé Vergara, César Castillo, José Ortega, Julio Escobar y Ronal González.

Más de 500 atletas verán acción por Panamá en estos juegos, compitiendo en 36 de los 42 deportes que estarán en disputa.