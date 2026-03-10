Atlético de Madrid recibe al Tottenham Hotspur
El Atlético de Madrid recibirá hoy martes al Tottenham Hotspur en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA a partir de las 3 de la tarde (hora de Panamá).
Los británicos se clasificaron tras finalizar la Fase Liga de Champions en cuarta posición, por lo que no disputaron el play-off eliminatorio.
En la Liga Española, el Atlético de Madrid venció el pasado sábado 3-2 a la Real Sociedad en casa y los de Igor Tudor cayeron en su partido frente al Crystal Palace 3-1 el pasado jueves.