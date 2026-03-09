Panamá quedó eliminado del Clásico Mundial con costosa derrota ante Colombia

Un triste final tuvo Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Se sabía de antemano que la clasificación a la siguiente etapa del torneo estaba difícil pero por lo menos se guardaba la esperanza de terminar con la misma marca del Clásico Mundial de 2023 y de esta forma asegurar la clasificación directa a la próxima cita.

No obstante, nuevamente Colombia se interpuso en el camino y venció a Panamá 4-3 en un partido en el que la ofensiva nacional estuvo silenciada hasta el sexto inning, cuando José 'Chema' Caballero conectó el primer imparable, el cual fue un cuadrangular por el jardín izquierdo.

NO DEJES DE LEER: Atletismo define selección para Suramericanos de la Juventud 2026

La derrota no solamente deja a Panamá eliminado oficialmente del torneo, sino que pone en riesgo su clasificación directa al próximo Clásico Mundial, ya que de quedar en el último puesto tendría que jugar el torneo clasificatorio.

La única opción de que Panamá no quede en el último lugar de su grupo es que Canadá pierda sus dos últimos compromisos (juega el martes ante Puerto Rico y el miércoles ante Cuba).

De ocurrir lo anteriormente expuesto, se daría un triple empate entre Colombia, Canadá y Panamá con marca de 1-3. Para definir las posiciones del grupo habría que recurrir a la reglamentación del torneo para este tipo de situaciones.

"Si tres o más equipos están empatados y uno de esos equipos ganó sus juegos contra todos los demás equipos con los que está empatado, se le colocará en el lugar más alto. Del mismo modo, si uno de esos equipos empatados perdió sus juegos contra todos los demás equipos con los que está empatado, se le colocará en el lugar más bajo", señala el primer criterio de desempate.

De no haber dominio de ninguno de los tres equipos "los equipos empatados se clasificarán en la tabla de posiciones según el cociente más bajo de menos carreras permitidas dividido por el número de outs defensivos registrados en los juegos de esa ronda entre los equipos empatados", señala el segundo criterio.

Partido

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), detalló que el equipo panameño marcó 1 carreras en la baja de la sexta y dos más en la baja de la octava, con un total de 7 imparables y sin errores en el partido.

Colombia por su parte hizo todas sus anotaciones en la alta de la sexta, sumó 4 hits y un error en el terreno de juegos.

NO DEJES DE LEER: Ciclismo panameño tuvo su cierre de ‘Verano Feliz’

El lanzador panameño Paolo Espino, que abrió el partido por Panamá caminó 4.1 entradas, con apenas un imparable recibido, un pasaporte y 4 abanicados, empleando un total de 59 lanzamientos, 43 en la zona de los strikes, para culminar su último partido de su carrera profesional, ya que hace unos días anunció oficialmente su retiro.

José Caballero dio de 5-2 con jonrón solitario y una remolcada, Edmundo Sosa de 4-2, José Ramos de 4-1 y Christian Bethancourt de 4-1, para ser los mejores por Panamá.