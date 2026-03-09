Sucesos - 09/3/26 - 10:07 AM

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

Esta escena dantesca se registró en horas de la madrugada de ayer, pasadas las 4:00 a.m., cuando moradores del sector de El Sitio, salían de sus residencias para realizar diligencias y se toparon con el cadáver.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Las técnicas que están utilizando los delincuentes no dejan de sorprender a las autoridades, ya que están adaptando métodos utilizados en otros países. Este es el caso de un hombre, sin documentos, que fue asesinado y su cadáver abandonado atado de pies y manos, con una bolsa en la cabeza.

Esta escena dantesca se registró en horas de la madrugada de ayer, pasadas las 4:00 a.m., cuando moradores del sector de El Sitio, salían de sus residencias para realizar diligencias y se toparon con el cadáver.

Al principio no se sabía si la víctima era de sexo masculino o femenino, pues no se le veía el rostro. Sin embargo, en medio de la diligencia de levantamiento, los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) le quitaron la bolsa al cadáver, revelando que se trataba de un hombre.

Al parecer, la víctima fue acribillada en el lugar, pues las unidades de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios, en conjunto con los agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) , recopilaron, próximos al cadáver, unos nueve casquillos de arma de fuego. No obstante, la víctima solo fue alcanzada por siete de las balas.

Será durante el examen de necropsia de rigor, cuando le tomen las huellas dactilares, que se conocerá la identidad del hombre.

La hipótesis preliminar del caso podría estar relacionada con un ajuste de cuentas vinculado con el crimen organizado.

Te puede interesar

Víctima cruzaba la vía cuando fue embestida por moto en Felipillo; murió

Víctima cruzaba la vía cuando fue embestida por moto en Felipillo; murió

 Marzo 09, 2026
Revulú en Emplame entre policías y residentes; cada parte tiene su versión

Revulú en Emplame entre policías y residentes; cada parte tiene su versión

 Marzo 09, 2026
¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

 Marzo 09, 2026
Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata

Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata

 Marzo 09, 2026
Seis homicidios en 48 horas en ciudad capital

Seis homicidios en 48 horas en ciudad capital

 Marzo 09, 2026

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Persecución a tiros en Don Bosco deja un muerto y un herido

Persecución a tiros en Don Bosco deja un muerto y un herido
Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján

Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján
Violento ataque armado en Las Mañanitas cobra la vida de un joven

Violento ataque armado en Las Mañanitas cobra la vida de un joven