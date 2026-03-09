¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

Panamá- Las técnicas que están utilizando los delincuentes no dejan de sorprender a las autoridades, ya que están adaptando métodos utilizados en otros países. Este es el caso de un hombre, sin documentos, que fue asesinado y su cadáver abandonado atado de pies y manos, con una bolsa en la cabeza.

Esta escena dantesca se registró en horas de la madrugada de ayer, pasadas las 4:00 a.m., cuando moradores del sector de El Sitio, salían de sus residencias para realizar diligencias y se toparon con el cadáver.

Al principio no se sabía si la víctima era de sexo masculino o femenino, pues no se le veía el rostro. Sin embargo, en medio de la diligencia de levantamiento, los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) le quitaron la bolsa al cadáver, revelando que se trataba de un hombre.

Al parecer, la víctima fue acribillada en el lugar, pues las unidades de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios, en conjunto con los agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) , recopilaron, próximos al cadáver, unos nueve casquillos de arma de fuego. No obstante, la víctima solo fue alcanzada por siete de las balas.

Será durante el examen de necropsia de rigor, cuando le tomen las huellas dactilares, que se conocerá la identidad del hombre.

La hipótesis preliminar del caso podría estar relacionada con un ajuste de cuentas vinculado con el crimen organizado.