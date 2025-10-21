Atletismo sumó cuatro de oro en Juegos Centroamericanos

El atletismo panameño tuvo una jornada gloriosa en la jornada de ayer lunes de los Juegos Deportivos Centroamericanos que tienen como sede principal Guatemala.

La delegación istmeña en este deporte logró cuatro medallas de oro, incluyendo tres récords centroamericanos.

Una de las medallas de oro fue la conquistada por Cristal Cuervo en la prueba de los 400 metros planos con un tiempo de 53.31, imponiendo una nueva marca centroamericana.

Cuervo fue escoltada por María Alejandra Carmona de Guatemala (53.90 segs) y Desiré Bermúdez de Costa Rica (54.47).

Cuervo no se conformó con su medalla individual y apoyada por sus compañeras Ivana Farlane, Leyka Archibold y Nathalee Aranda, ganaron también la dorada en el relevo 4x100 con un tiempo de 46.16, siendo un nuevo récord del área para esta prueba.

Costa Rica se llevó la medalla de plata con 46.30 y El Salvador obtuvo el bronce con 47.87.

Por su parte, Chamar Chambers se impuso en la prueba de los 800 metros con tiempo de 1:48.41, imponiendo récord centroamericano.

La cuarta medalla de oro que logró el atletismo panameño en la jornada de ayer lunes fue la lograda por Didier Rodríguez, quien ocupó el primer lugar de los 3 mil metros con obstáculos con tiempo de 9:28.00.