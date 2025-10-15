Deportes - 15/10/25 - 12:00 AM

Azulejos buscarán recuperarse pese a estadísticas en contra

Por: Seattle EFE -

Tras dos juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Seattle, los Azulejos de Toronto parecen un equipo diferente al que apaleó a los Yankees de Nueva York.

"Siempre habrá optimismo sobre este equipo", dijo el mánager John Schneider tras la derrota del lunes por la noche por 10-3 ante los Marineros, que dejó a Toronto con una desventaja de 0-2 en la serie. Tenemos que encontrar la manera de limitar el daño, primero, y luego, segundo, generar más ofensiva.

De los 27 equipos que ganaron los dos primeros juegos como visitantes en una serie al mejor de siete con el formato 2-3-2, 24 terminaron ganando.

Toronto, que lideró las Grandes Ligas con 49 victorias de remontada en la temporada regular, busca llegar a la Serie Mundial por primera vez desde que ganó su segundo título consecutivo en 1993.

La estrella de los Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., se fue de 3-0 con una base por bolas el lunes y tiene 7-0 en la serie. Guerrero se fue de 17-9 con tres jonrones y nueve carreras impulsadas en cuatro juegos contra los Yankees.

Toronto lleva cuatro carreras y ocho hits —solo dos extrabases— en los dos partidos contra Seattle.

Solo un hit ha llegado después de la segunda entrada. Toronto tuvo marca de 40-41 como visitante en la temporada regular, pero barrió una serie de tres juegos contra Seattle en mayo.

"Mañana (hoy) tenemos un buen día para reiniciarnos como equipo y prepararnos para el tercer partido y lo que suceda allí", dijo el novato Trey Yesavage, el perdedor del segundo partido. "No descartaría a este grupo. Este grupo es especial".

