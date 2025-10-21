Barcelona, obligado a ganar hoy en Liga de Campeones de la UEFA

El FC Barcelona vuelve hoy martes a disputar una nueva jornada de la Champions League. Recibirá en casa al Olympiacos, con la necesidad imperiosa de ganar para no complicarse la clasificación directa a octavos de final. El conjunto que dirige Hansi Flick recibió un duro golpe ante el PSG, en un partido que acabaron perdiendo por 1 a 2, pese a haber empezado ganando.

Pese a ser un rival complicado, el Barça ya no se puede permitir más tropiezos, por lo que un encuentro asequible como lo es ante el Olympiacos tiene una presión extra: ganar para volver a meterse en el Top 8. Pese a partir como favoritos, el Barça tendrá un punto débil: una enfermería que no se acaba de vaciar.

Afrontarán un partido intenso sin piezas claves, mientras los jugadores disponibles empiezan a acumular demasiados minutos. El resultado en este partido no solo es clave por la lucha por la Champions. En una semana marcada por el Clásico del domingo, llegar a ese encuentro en una buena dinámica puede ser clave para tener mayores posibilidades de éxito.

El conjunto azulgrana está viviendo un auténtico calvario con las lesiones en este inicio de temporada, y lo que en un principio parecía una pequeña grieta se está convirtiendo ya en un agujero.

Ante el Olympiacos Flick no podrá contar con Ter Stegen, Joan García, Dani Olmo, Gavi, Ferran Torres, Raphinha y Lewandowski. Hasta 7 bajas, de las cuales 3 son de la delantera.

El Barça parecía que podría con todo, pero los últimos partidos son un ejemplo claro de que no. La ausencia en portería de Joan García se nota, pese a que Szczesny ponga todo su empeño.

Joan venía en un gran momento de forma, mientras que Tek esta temporada no iba a jugar. Pese a que el polaco está a buen nivel, la seguridad y actuaciones de Joan García lo hacían una opción mejor.