Bocas del Toro busca dar la sorpresa en el béisbol juvenil

El equipo de Bocas del Toro busca dar la sorpresa en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’, el cual arranca el sábado 3 de enero.

Después de quedar eliminados en la fase regular en la edición 2022, los bocatoreños han clasificado en las últimas tres ediciones de este torneo a la fase de ocho equipos.

No obstante, no han podido avanzar a las semifinales, al perder 4-3 en la serie ante chiriquí en el 2023; 1-4 ante Panamá Oeste en el 2024; y 1-4 ante Panamá Metro en el 2024.

“Los Tortugueros” llegan al 57 Campeonato Nacional Juvenil, Copa Caja de Ahorros con un equipo inspirado en un ganador, un manager jóven con sed de triunfo, ganador por excelencia y con la actitud de comandar a una tropa y traspasar conocimientos y experiencias, que los harán mejor.

Adolfo Rivera es el timonel, y será quien guíe los pasos del equipo, rodeado de otros técnicos con experiencia.

El equipo tiene figuras como Johan Downer, un pelotero profesional con experiencia en la Dominican Summer League y aún activo, que podría ayudarlos mucho en el 2026.

Resalta la figura del jugador de cuadro Adrian Fuentes, que en realidad puede hacer muchas cosas bien, incluyendo defender, batear y aportar con su brazo cuando sea necesario, ya que ha sido entrenador para actuar de relevo en el torneo que se avecina.

El factor importante será el de Jael Escobar, un jugador que ha tenido actuaciones destacadas en el U18 y U23, además de jugar en la mayor, es un líder completo y este año va de jugador de cuadro como refuerzo mayor de 18 años y su ayuda será fundamental.