Deportes - 23/12/25 - 12:00 AM

Bocas del Toro busca dar la sorpresa en el béisbol juvenil

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El equipo de Bocas del Toro busca dar la sorpresa en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’, el cual arranca el sábado 3 de enero.

Después de quedar eliminados en la fase regular en la edición 2022, los bocatoreños han clasificado en las últimas tres ediciones de este torneo a la fase de ocho equipos.

No obstante, no han podido avanzar a las semifinales, al perder 4-3 en la serie ante chiriquí en el 2023; 1-4 ante Panamá Oeste en el 2024; y 1-4 ante Panamá Metro en el 2024.

“Los Tortugueros” llegan al 57 Campeonato Nacional Juvenil, Copa Caja de Ahorros con un equipo inspirado en un ganador, un manager jóven con sed de triunfo, ganador por excelencia y con la actitud de comandar a una tropa y traspasar conocimientos y experiencias, que los harán mejor.

Adolfo Rivera es el timonel, y será quien guíe los pasos del equipo, rodeado de otros técnicos con experiencia.

El equipo tiene figuras como Johan Downer, un pelotero profesional con experiencia en la Dominican Summer League y aún activo, que podría ayudarlos mucho en el 2026.

Te puede interesar

Andreas Christensen sufre grave lesión

Andreas Christensen sufre grave lesión

 Diciembre 22, 2025
Flick destaca mentalidad y actitud de sus jugadores

Flick destaca mentalidad y actitud de sus jugadores

 Diciembre 22, 2025
Firpo gana su undécimo título en El Salvador

Firpo gana su undécimo título en El Salvador

Diciembre 22, 2025
Sustituto de Mahomes también se lesiona

Sustituto de Mahomes también se lesiona

 Diciembre 22, 2025
Marruecos inaugura Copa Africana con triunfo

Marruecos inaugura Copa Africana con triunfo

 Diciembre 22, 2025

Resalta la figura del jugador de cuadro Adrian Fuentes, que en realidad puede hacer muchas cosas bien, incluyendo defender, batear y aportar con su brazo cuando sea necesario, ya que ha sido entrenador para actuar de relevo en el torneo que se avecina.

El factor importante será el de Jael Escobar, un jugador que ha tenido actuaciones destacadas en el U18 y U23, además de jugar en la mayor, es un líder completo y este año va de jugador de cuadro como refuerzo mayor de 18 años y su ayuda será fundamental.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito
Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos
Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos

Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos
Policía persigue auto ligado a diputado y suena un tiro. ¡Agáchense!

Policía persigue auto ligado a diputado y suena un tiro. ¡Agáchense!