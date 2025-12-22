Deportes - 22/12/25 - 12:00 AM

Marruecos inaugura Copa Africana con triunfo

Un espectacular gol de chilena le valió la aprobación real a Ayoub El Kaabi y el anfitrión Marruecos inauguró la 35ta Copa Africana de Naciones con una victoria el domingo 2-0 sobre Comoras.

El príncipe heredero de Marruecos, Moulay Hassan, quien saludó a los jugadores antes del inicio del partido, y los aficionados locales soportaron un juego frustrante ante la nación insular Comoras, clasificada en el puesto 108 del mundo, que resistió obstinadamente contra uno de los favoritos del torneo.

Brahim Díaz finalmente abrió el marcador a los 55 minutos, desatando celebraciones de alivio alrededor del estadio, antes de que El Kaabi sellara la victoria con una chilena al 74.

