Flick destaca mentalidad y actitud de sus jugadores

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, destacó tras la victoria ante el Villarreal (0-2) que fue "excelente la calidad, mentalidad y actitud" que mostraron sus jugadores para superar a un rival complicado.

“Estoy feliz por los jugadores, sobre todo los tres puntos, que son muy importantes ante un equipo realmente bueno, me gusta cómo juegan al fútbol, el equipo que son, con jugadores muy rápidos, pero estoy contento por el comportamiento de mis jugadores. Ademas, con portería a cero”, dijo en rueda de prensa.

El técnico del Barcelona, que encadena ocho victorias seguidas, expresó que esa mentalidad y actitud es la que ve en los entrenamientos, que para él es lo más importantes. “Las cosas que veo en el día a día, se ven luego en el campo”, apuntó.

“La defensa del partido hoy no era fácil, los jugadores estaban cansados, necesitan descansar y vacaciones. Pero la actitud y la mentalidad del equipo es muy buena, me gusta verlos a todos juntos”, expresó.

En ese sentido, Flick valoró al equipo de Marcelino: “Es un oponente muy duro, tiene una estructura clara, con pelota tienen muchos automatismos y tiene jugadores muy rápidos. Pero estamos solo focalizados en nosotros. Es muy bueno acabar el año así para celebrar las Navidades y volver con mucha energía”.