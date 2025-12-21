Policía persigue auto ligado a diputado y suena un tiro. ¡Agáchense!

Un momento de alta tensión se vivió en un punto de control policial en la entrada del corregimiento de Las Garzas, cuando un vehículo vinculado al diputado Isaac Mosquera, de la provincia de Darién, fue interceptado tras evadir una verificación policial, lo que derivó en una persecución y un disparo de advertencia.

El momento que lo cambió todo

De acuerdo con la información oficial, el vehículo, un pickup negro que venía desde Darién, siguió su marcha y eso provocó que las unidades iniciaran una persecución.

En medio de esa situación, los agentes realizaron un disparo al aire como advertencia, logrando que el automóvil se detuviera metros más adelante.

Cuando el auto fue abordado, los policías observaron varios bultos en la parte trasera.

Al inicio, el conductor no bajaba los vidrios, pero tras las indicaciones lo hizo y explicó que conducía un vehículo propiedad del diputado Isaac Mosquera. Segundos después, el propio diputado bajó la ventana y se identificó ante las unidades.

Lo que dice la Policía

La Policía Nacional informó que, al consultar por la falta de placa, el conductor respondió que esta había sido hurtada. Tras realizar las coordinaciones correspondientes y no encontrarse nada ilegal dentro del vehículo, las autoridades permitieron que continuaran su camino, sin que se registrara ninguna novedad adicional.

La versión del diputado

Mosquera relató que el procedimiento se extendió por más de dos horas y que, pese a identificarse correctamente como diputado de la República, vivió momentos de alta tensión cuando escuchó un disparo.

Según su testimonio, fue rodeado por varios vehículos sin placa y patrullas policiales, en lo que calificó como una acción desproporcionada. Denunció además que, durante el operativo, intentaron bajar por la fuerza a uno de sus hijos, situación que, afirmó, puso en riesgo la seguridad de su familia.

La reacción política

Ante lo ocurrido, la bancada del Partido Realizando Metas salió al frente con un comunicado en el que expresó su rechazo total a los hechos.

El colectivo señaló que, de acuerdo con la información que circuló en redes y medios locales, se realizaron disparos aun cuando el diputado ya estaba plenamente identificado.

El partido también indicó que, tras la revisión del vehículo, no se encontró nada ilícito, sino regalos destinados a madres del circuito, lo que, a su juicio, demuestra una actuación desmedida.





Realizando Metas condenó cualquier acto de violencia contra los ciudadanos y exigió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, así como sanciones si se comprueba alguna irregularidad. Reiteraron su llamado al respeto de los derechos humanos, el debido proceso y el Estado de Derecho.