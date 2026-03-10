Deportes - 10/3/26 - 12:00 AM

Bochornoso incidente de Jonathan Araúz en partido del Clásico

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Un bochornoso incidente se dio en el partido correspondiente al grupo A del Clásico Mundial de Béisbol que enfrentó la selección de Panamá ante Colombia en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.

El partido fue ganado por Colombia 4-3, elimiando a Panamá de toda posibilidad de avanzar a los cuartos de final del torneo organizado por las Grandes Ligas.

El lamentable incidente se dio en la parte baja de la novena entrada cuando Jonathan Araúz entró de bateador emergente y fue puesto fuera en rodado a segunda base.

Al regresar al dugout, tal como lo mostró la transmisión en vivo del partido, Araúz se manifiesta molesto al técnico José Mayorga y segundos después tuvo que ser sujetado por compañeros y miembros del cuerpo técnico.

En la conferencia de prensa post-partido el técnico José Mayorga fue cuestionado sobre el altercado pero el mismo no quizo hablar del tema.

“No vamos a tener comentarios. Son temas del clubhouse y lo resolvemos en el clubhouse”, señaló Mayorga a los medios.

Por su parte, Araúz, en entrevista ESPN Centroamérica, criticó duramente a la dirección del equipo de Panamá.

“De nada sirve salir al 100% si el dirigente no sale agresivo”, fue uno de los señalamientos de Araúz al cuerpo técnico.

