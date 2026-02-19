Deportes - 19/2/26 - 12:00 AM

Carlos Alcaraz avanza a cuartos de final en Doha

Carlos Alcaraz apuró el paso en el último set y se apuntó ayer miércoles una victoria 6-2, 7-5 sobre el francés Valentin Royer para acceder a los cuartos de final del Abierto de Qatar.

El número uno del mundo perdía 2-5 en el segundo set, pero se llevó los últimos cinco juegos para repetir en la ronda de cuartos del ATP 500.

Alcaraz se las verá ahora contra el ruso Karen Khachanov (7mo cabeza de serie) por una plaza en las semifinales.

Te puede interesar

FIFA va tras jugadores que se tapan la boca para proferir insultos racistas

FIFA va tras jugadores que se tapan la boca para proferir insultos racistas

 Febrero 18, 2026
Lucha define selección para Panamericano U-17 y Suramericanos de la Juventud

Lucha define selección para Panamericano U-17 y Suramericanos de la Juventud

 Febrero 18, 2026
Miguel Amaya es confirmado para el Clásico Mundial

Miguel Amaya es confirmado para el Clásico Mundial

Febrero 18, 2026
Thomas Christiansen cambia de agencia de representación

Thomas Christiansen cambia de agencia de representación

 Febrero 18, 2026
Excampeona de la UFC Ronda Rousey retorna

Excampeona de la UFC Ronda Rousey retorna

 Febrero 18, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana
Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel
Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Ejecutan hombre mientras dormía

Ejecutan hombre mientras dormía
Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital