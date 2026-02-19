Carlos Alcaraz avanza a cuartos de final en Doha

Carlos Alcaraz apuró el paso en el último set y se apuntó ayer miércoles una victoria 6-2, 7-5 sobre el francés Valentin Royer para acceder a los cuartos de final del Abierto de Qatar.

El número uno del mundo perdía 2-5 en el segundo set, pero se llevó los últimos cinco juegos para repetir en la ronda de cuartos del ATP 500.

Alcaraz se las verá ahora contra el ruso Karen Khachanov (7mo cabeza de serie) por una plaza en las semifinales.