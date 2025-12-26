Deportes - 26/12/25 - 12:00 AM

Cecilio Waterman cambia de equipo en el fútbol de Chile

El delantero panameño Cecilio Waterman se mantendrá en la primera división del fútbol chileno pero cambiará de equipo, al fichar con el Club Deportivo Universidad de Concepción.

Anteriormente Waterman formó parte del Club Deportivo Universidad de Concepción, al jugar entre los años 2020 y 2023, aunque en ese lapso de tiempo, jugó algunos torneos con otros equipos en calidad de préstamo.

“Abrimos nuestro regalo de Navidad y vuelve a casa nuestro querido Cecilio Waterman. Con experiencia en el extranjero y en clubes de nuestro fútbol, además de ser seleccionado nacional de Panamá y protagonista en la reciente clasificación de su país a la Copa del Mundo 2026, Cecilio llega a nuestro equipo desde Coquimbo Unido, club con el que se coronó campeón del fútbol chileno”, destaca una publicación del Club Deportivo Universidad de Concepción en sus redes sociales.

El Club Deportivo Universidad de Concepción logró su ascenso nuevamente a la primera división, al quedar campeón en la segunda división en Chile.

