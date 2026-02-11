Panameño Azarías Londoño se lesiona y será baja por un mes

El delantero panameño Azarías Londoño estará baja un mes debido a una lesión que sufrió en su muslo derecho, informó su club, Universidad Católica de Ecuador, a través de sus redes sociales.

“Informamos que el jugador Azarías Londoño presentó molestias en la zona posterior del muslo derecho. Tras la evaluación médica correspondiente, se diagnosticó una lesión muscular en el grupo isquiosural derecho”, explicó un comunicado del departamento médico de Universidad Católica.

“Azarías ha iniciado su proceso de rehabilitación. El tiempo de recuperación es de aproximadamente cuatro semanas, tiempo sujeto a evolución clínica y respuesta al tratamiento”, agregó la nota.

El club ecuatoriano indicó que a medida que el jugador panameño vaya avanzando en su recuperación, se estará informando al respecto y su eventual reintegro a los entrenamientos.

Azarías Londoño, de 24 años, fue convocado en la parte final de la Eliminatoria Mundialista por parte del técnico Thomas Christiansen, en la cual se logró la clasificación a la máxima cita del balompié.

Londoño es uno de los jugadores candidatos a formar parte de la selección nacional que participará en el Mundial de 2026.

La Selección de Panamá estará nuevamente en acción el 27 y 31 de marzo cuando enfrente de visitante en partidos amistosos a Sudáfrica.