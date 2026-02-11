Medallista Bolivariano Ángel Cortés entrenará en España

El medallista de oro de los pasados Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho/ Lima 2025, el luchador olímpico panameño Ángel Cortés, se alista para otro desafío en su carrera deportiva.

Cortés ahora se prepara para lo que será su participación en el Campeonato Panamericano de Lucha Olímpica, que se realizará en la ciudad de Coralville, condado de Johnson, en el estado de Iowa, Estados Unidos, del 7 al 10 de mayo de este año.

La importancia de este torneo continental es que será clasificatorio a los Juegos Deportivos Panamericanos de Lima 2027, por lo que necesita llevar una completa preparación a este torneo.

Para lograr este objetivo, Cortés, de la categoría 86 kilos (estilo libre) fue enviado por la federación panameña de este deporte a un centro de alto rendimiento en Madrid, España, donde estará apróximadamente tres meses.

Guillermo Mojica, miembro de la junta directiva de la Federación Panameña de Lucha Olímpica, que preside Roberto Monterrey, informó que Cortés viajó el lunes en compañía del entrenador argentino Catriel Murriel y en España tendrá la oportunidad, además de entrenar, de competir en copas locales, en las que se fogueará con atletas locales e internacionales.

Hasta el momento, Cortés ha llevado su preparación en el Gimnasio Emiliano Bethancourt junto al equipo de su deporte de la Policía Nacional, estamento de seguridad al cual pertenece.

Mojica agregó que además de Cortés, en el Campeonato Panamericano de Lucha Olímpica también verán acción los atletas Wilfredo Steven López (65 kilos estilo libre) y Yusneiry Agrazal (53 kilos estilo libre).