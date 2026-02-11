Panamá se afianza en el primer lugar de la Serie de las Américas

Panamá, representada por las Águilas Metropolitanas, se mantuvo invicto en la Serie de las Américas, que se disputa en Venezuela, al vencer 7-6 a Cuba.

Con la victoria, Panamá ahora suma cinco triunfos sin conocer la derrota y se afianza en el primer lugar con miras a encarar los partidos de semifinales, programados para mañana jueves.

El encuentro ante Cuba fue muy disputado, pero Panamá pudo fabricar las carreras necesarias para obtener un triunfo que prácticamente le asegura el primer lugar de la fase regular.

Hoy, las Águilas Metropolitanas enfrentarán a Argentina a las 12:30 mediodía (hora de Panamá) en el estadio Monumental de Caracas en su último partido de la primera fase.

De sellar el primer lugar, Panamá enfrentaría en semifinales mañana jueves al cuarto lugar de la Serie Regular.