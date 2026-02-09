Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada

Panamá- El conductor del automóvil que el pasado domingo arrolló a Yodelys Desibel Villamonte, de 25 años, en la carretera "Rodolfo F. Chiari" deberá enfrentar cargos por el delito de homicidio culposo agravado.

La decisión fue tomada por un juez de garantías al final de una audiencia de solicitudes múltiples, en la cual también se le declaró legal la aprehensión y ordenó la detención provisional del indiciado.

Correspondió a los fiscales de la sección de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal de la regional del Ministerio Público (MP) en Panamá Oeste presentar los elementos de prueba, uno de ellos el resultado de la prueba de alcoholímetro realizada al conductor el día del accidente.

La prueba con el alcoholímetro practicada por las unidades de Tránsito de la Policía Nacional (PN) al conductor del automóvil reveló una concentración superior a 41 mg/l de alcohol en la sangre.

Además, el número de víctimas en el accidente de tránsito ocurrido la tarde del domingo en el distrito de San Carlos aumentó a dos. Esto sucedió tras el fallecimiento de otro de los ocupantes del vehículo accidentado en el cuarto de urgencia de la policlínica "Dr. Juan Vega Méndez" de la Caja de Seguro Social (CSS).







