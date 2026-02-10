Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito

Panamá- El conductor de un taxi fue asesinado a eso de las 11:30 a.m. hoy, mientras transitaba en su selectivo por la vía que comunica con el sector de El Martillo, justo detrás de donde se ubica la sede central del Municipio de San Miguelito.

Producto de los balazos, el taxista murió tras el volante, por lo que el selectivo se fue rodando y terminó zampado en una cuneta que se ubica en la orilla de la vía, donde colisionó contra parte de la acera de una vivienda.

El cadáver quedó recostado del lado del copiloto, porque el taxi quedó inclinado, por lo que se le colocó un bloque para evitar que este se volcara.

Una mujer que viajaba dentro del selectivo a la hora del ataque armado salió ilesa y, por razones que se desconocen, se retiró del lugar.

El suceso conmocionó a los residentes de esa área del corregimiento de Amelia Denis de Icaza, ya que muy cerca se ubica la subestación policial Rolando Martínez, por lo que este tipo de hechos de sangre no suelen darse con frecuencia. Los lugareños aseguraron que el taxista no reside en el sector.

Sobre la víctima, se informó que tenía antecedentes penales por microtráfico, lesiones personales y había sido capturado por homicidio, hechos que se registraron entre los años 2022 al 2025.