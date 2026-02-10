Sucesos - 10/2/26 - 09:13 AM

Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio

Un hombre identificado como Alexis Guerrero, alias "Morenito", fue asesinado en medio de una lluvia de balas que obligó a los residentes del lugar a buscar refugio.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- La tensa calma que reinaba en el corregimiento de Santa Ana se vio interrumpida anoche luego de un ataque armado que dejó un saldo mortal.

Un hombre identificado como Alexis Guerrero, alias "Morenito", fue asesinado en medio de una lluvia de balas que obligó a los residentes del lugar a buscar refugio. Las balas impactaron su cuerpo en diferentes puntos, lo que provocó su muerte.

A los pocos minutos del crimen, un contingente de la Policía Nacional llegó a la escena y efectuó operativos en la zona, pero hasta el momento no se ha reportado la captura de ningún sospechoso de este hecho de sangre.

Al parecer, a Guerrero lo mataron sus enemigos, por lo que las autoridades manejan la tesis de que el móvil del crimen está relacionado con un posible ajuste de cuentas entre grupos rivales que operan en la zona.

 

 

Te puede interesar

Desarticulan pandilla "Los Killa New Town Boys"; hay 11 aprehendidos

Desarticulan pandilla "Los Killa New Town Boys"; hay 11 aprehendidos

Febrero 10, 2026
Policía los agarra y la justicia los suelta: el crimen vuelve a la calle

Policía los agarra y la justicia los suelta: el crimen vuelve a la calle

 Febrero 10, 2026
Falsa arquitecta del Metro es aprehendida por estafa en Panamá Oeste

Falsa arquitecta del Metro es aprehendida por estafa en Panamá Oeste

 Febrero 10, 2026
Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio

Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio

 Febrero 10, 2026
Mujer queda incrustada en parabrisas tras brutal colisión en vía a Mendoza

Mujer queda incrustada en parabrisas tras brutal colisión en vía a Mendoza

 Febrero 09, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí