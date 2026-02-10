Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio

Panamá- La tensa calma que reinaba en el corregimiento de Santa Ana se vio interrumpida anoche luego de un ataque armado que dejó un saldo mortal.

Un hombre identificado como Alexis Guerrero, alias "Morenito", fue asesinado en medio de una lluvia de balas que obligó a los residentes del lugar a buscar refugio. Las balas impactaron su cuerpo en diferentes puntos, lo que provocó su muerte.

A los pocos minutos del crimen, un contingente de la Policía Nacional llegó a la escena y efectuó operativos en la zona, pero hasta el momento no se ha reportado la captura de ningún sospechoso de este hecho de sangre.

Al parecer, a Guerrero lo mataron sus enemigos, por lo que las autoridades manejan la tesis de que el móvil del crimen está relacionado con un posible ajuste de cuentas entre grupos rivales que operan en la zona.