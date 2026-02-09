Sucesos - 09/2/26 - 07:33 PM

Mujer queda incrustada en parabrisas tras brutal colisión en vía a Mendoza

Producto de este accidente de tránsito, cuatro personas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Nicolás A. Solano, entre ellas un menor de edad.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una mujer terminó incrustada en el parabrisas del sedán blanco en el que se transportaba, producto de una colisión frontal con un pick up gris ocurrida la tarde de este lunes en la vía que conduce hacia el corregimiento de Mendoza, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Se informó que, producto de este accidente de tránsito, unas seis personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad y cuatro fueron trasladadas de urgencia al Hospital Nicolás A. Solano.

Moradores del área y otros conductores que transitaban por la vía a la hora del accidente intentaron liberar a la mujer atascada en el parabrisas del sedán, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Se requirió que unidades del Cuerpo de Bomberos que acudieron a la escena para atender el caso, efectuaran maniobras especiales y utilizaran equipo de seguridad para liberarla del vidrio.

Internautas en redes sociales se preguntan si la mujer no llevaba puesto el cinturón de seguridad. De igual forma, alegan que, desde que la vía fue rehabilitada, muchos conductores transitan a alta velocidad.

Extraoficialmente se informó que la dama se encuentra en la sala de trauma del hospital chorrerano, donde su pronóstico se mantiene en reserva.

 

