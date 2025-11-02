Cecilio Waterman logra histórico título con el Coquimbo Unido en Chile

El panameño Cecilio Waterman, con su equipo, el Coquimbo Unido, se coronó campeón del fútbol de la primera división de Chile.

La conquista del título del fútbol chileno, por parte del club del delantero panameño, se aseguró en la fecha de este domingo con el triunfo de 2-0 sobre Deportes Unión La Calera.

NO DEJES DE LEER: Selección Sub-17 tuvo primera práctica en Catar previo a debut mundialista

A falta de cuatro fechas para que concluya el torneo, Coquimbo Unido suma un total de 65 puntos para asegurar el primer lugar en la tabla de posiciones.

El triunfo del Coquimbo Unido lo inició casualmente Waterman al minuto 20', quien se desmarcó de manera brillante para mandarla directo al fondo de la red. El gol del seguro se dio a los 75' por intermedio de Benjamín Chandía.

Para Coquimbo Unido, fue su primer título obtenido en 67 años de historia. El estadio Francisco Sánchez Rumoroso, casa del nuevo campeón, tuvo entradas agotadas y un ambiente festivo.

NO DEJES DE LEER: Barcelona FC vuelve a la senda del triunfo en la Liga Española

De acuerdo a estadísticas del fútbol chileno, el club aurinegro, habitual protagonista de ascensos, descensos y buenas campañas alternadas, se sumó a un grupo reducido de instituciones que sólo han logrado una vez el título de Primera División.

Green Cross, Santiago Morning, Unión San Felipe, O’Higgins y Cobresal completan esa lista. Cinco historias separadas por décadas, pero unidas por la misma sensación: la de alcanzar, aunque sea por una vez, la cima del fútbol chileno.

