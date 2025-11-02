Deportes - 02/11/25 - 04:35 PM

Selección Sub-17 tuvo primera práctica en Catar previo a debut mundialista

El equipo panameño entrenó en Doha, ciudad sede de la competencia.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

La Selección Sub-17 de Fútbol de Panamá tuvo su primer entrenamiento en la ciudad de Doha, Catar, sede de la copa mundial de la categoría, la cual se disputará del 3 al 27 de noviembre.

El equipo panameño se encuentra en territorio de oriente Medio desde el 20 de octubre, fecha en que se instalaron en Emiratos Árabes Unidos y estuvieron entrenando hasta el 1 de noviembre.

En Emiratos Árabes Unidos Panamá tuvo la oportunidad de realizar tres partidos de fogueo ante Burkina Faso (perdió 4-1), Uganda (ganó 2-1) e Indonesia (empató 1-1).

Panamá estará debutando en el Mundial Sub-17 este miércoles 5 de noviembre en acción del Grupo J cuando se enfrente a la Sub-17 de Irlanda, en la cancha 3 del Aspire Zone.

Su segundo encuentro será el sábado 8 de noviembre frente a la Sub-17 de Paraguay, en la cancha 4 del Aspire Zone.

Y cerrando la fase de grupos, Panamá jugará el martes 11 de noviembre frente a la Sub-17 de Uzbekistán, en la cancha 1 del Aspire Zone.

Todos los partidos de la fase de grupos se jugarán en las canchas del Aspire Zone, en Doha, Catar.

