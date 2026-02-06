Deportes - 06/2/26 - 12:00 AM

Chiriquí busca acabar serie; Los Santos a forzar séptimo juego en beis juvenil

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La serie entre Chiriquí y Los Santos ha sido una de las más parejas de la fase de ocho equipos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’ y que es dedicado a las leyendas deportivas Darío Agrazal, Benjamín Salamín y David Rivas.

Luego de cinco juegos, los del Valle de la Luna tienen una ventaja mínima de tres juegos a dos y hoy buscarán acabar la serie cuando reciban a los santeños en el Estadio Kenny Serracín de la ciudad de David.

El partido está programado para iniciar a las 7 de la noche.

Por su lado, el equipo santeño, que venció dramáticamente a Chiriquí en el quinto partido disputado en el Estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández, buscará obtener nuevamente un triunfo que le permita igualar la serie y forzar un séptimo partido el sábado.

Hay que señalar que el ganador de la serie entre chiricanos y santeños avanzará a las semifinales, etapa en la que enfrentará a Coclé, actual bicampeón nacional de la categoría y que barrió a Chiriquí Occidente en cuatro juegos.

