Deportes - 05/2/26 - 12:00 AM

República Dominicana venció a Panamá en Serie del Caribe

Por: Redacción criticapa@epasa.com -

Los Leones del Escogido (República Dominicana) derrotaron a los Federales de Chiriquí (Panamá) con pizarra de 16 carreras por 15, en un encuentro que estableció un récord de carreras anotadas y les permitió alcanzar su tercera victoria en la Serie del Caribe Jalisco 2026, que se celebra en el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco.

Las 31 carreras combinadas entre ambos equipos superaron la marca previa de 28, establecida el 6 de febrero de 1990 en Miami, cuando los Naranjeros de Hermosillo vencieron 20-8 a los Senadores de San Juan.

El partido de ayer miércoles en Jalisco fue una verdadera batalla ofensiva, en la que ambos equipos utilizaron 15 lanzadores y se conectaron 34 imparables, quedando a solo tres del récord histórico.

La victoria fue para Emailín Montilla, la derrota recayó en Enrique Saldaña y Jimmy Cordero se apuntó su tercer salvamento del torneo.

