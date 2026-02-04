Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto

Panamá- El cadáver de Alexis Marín Calderón, de 31 años, quien había desaparecido el domingo, fue recuperado este miércoles a orillas del río Natá, en el sector de El Cortezo, distrito de Natá (Coclé).

Se informó que el domingo Calderón salió de su casa junto a un amigo hacia Capellanía, pero cuando regresaban tomaron un camino que pasa por la orilla del río y desapareció.

El acompañante, de apellido González, narró que, cuando pasaban por el río, Calderón salió corriendo y gritando que lo estaban persiguiendo, y después de eso ya no lo vio más. Ante esta situación, el lunes González le relató a la familia lo ocurrido, pero estos esperaron a ver si regresaba a su casa. Como nunca volvió, ayer interpusieron la denuncia por desaparición ante la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía de Coclé.

Este miércoles, personal del Sinaproc de Aguadulce inició la búsqueda de Calderón, ubicándolo sin vida cerca de las 12:00 del mediodía, a orillas del río.





