Panamá buscará desde hoy la clasificación a su quinto Mundial Sub-17

Teniendo como respaldo la sede de la competencia, Panamá buscará a partir de hoy la clasificación a su quinto mundial de la categoría Sub-17 de Fútbol cuando enfrente a su similar de Dominica,

Panamá será sede del grupo B del Campeonato Sub-17 de Concacaf (Estadio Nacional Rommel Fernández), en el que el ganador obtendrá su cupo directo a la máxima cita del balompié mundial en esta categoría que se disputará este año 2026.

La selección nacional, dirigida por el exseleccionado nacional Felipe Baloy, tendrá su compromiso a las 5 de la tarde, mientras que a segunda hora (8 de la noche) se medirán Nicaragua vs Anguila.

De acuerdo a las estadísticas de la Concacaf, será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones nacionales en las Clasificatorias Sub-17.

Panamá atraviesa una racha de siete partidos sin derrota ante selecciones del Caribe, con cinco victorias y dos empates.

Para Dominica, Panamá será su tercer rival centroamericano en la historia de este torneo regional.

El sábado 7 de febrero se jugará la segunda fecha del torneo clasificatorio cuando Dominica se enfrente a Nicaragua a las 5 de la tarde, mientras que a las 8 p.m jugará Panamá ante Anguila.

La tercera y última jornada se disputará el martes 10 de febrero cuando a las 5 de la tarde se enfrenten Dominica vs Anguila, mientras que a las 8 de la noche se enfrentarán Panamá y Nicaragua.