Deportes - 05/2/26 - 10:55 AM

Panamá jugará dos amistosos ante Sudáfrica con miras al Mundial

Los partidos de fogueo se disputarán el 27 y 31 de marzo en el continente africano.

 

Por: Redacción/ Crítica -

Panamá tendrá dos partidos de fogueo ante Sudáfrica el 27 y 31 de marzo como parte de la preparación para el Mundial 2026.

La información de estos encuentros, que serán en continente africano, fue dada a conocer por la Federación Panameña de Fútbol (FPF) a través de una nota de prensa.

Los dos partidos representan una oportunidad importante para Panamá al tratarse de un rival de la Confederación Africana de Fútbol, cuyas características físicas y tácticas guardan similitud con Ghana, selección a la que el onceno nacional estará enfrentando en su debut en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio en Toronto, Canadá. 

Además, estos compromisos marcarán un hecho histórico para el fútbol panameño, ya que será la primera vez que la Selección Mayor dispute un partido en el continente africano.

