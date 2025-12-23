Deportes - 23/12/25 - 12:00 AM

Clasificación al Mundial Sub-17, primer reto para el técnico Felipe Baloy

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La clasificación al Mundial será el primer reto que tendrá el exseleccionado Felipe Baloy, quien fue designado por la Federación Panameña de Fútbol (FPF) como el nuevo técnico de Panamá en esta categoría.

Una nota de prensa de la FPF destaca que es la primera vez que Baloy asume el rol como entrenador del onceno nacional Sub-17.

Como técnico, Baloy fue campeón del Tauro FC en el Torneo Clausura 2024 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y viene de dirigir a la Selección Sub-19 de Panamá.

Con la selección Sub-19, Baloy obtuvo una medalla de plata en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 y un Subcampeonato en el Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward Panamá 2025.

La selección de esta categoría ya está entrenando en el COS Sports Plaza, pensando en su debut en el próximo Clasificatorio Masculino Sub-17 de Concacaf 2026, el cual se disputará del 3 al 12 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

El sorteo oficial realizado por la Concacaf ubicó a Panamá en este clasificatorio en el grupo B junto a las selecciones juveniles de Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica.

La selección estará debutando el próximo jueves 5 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez cuando se mida a su similar de Dominica.

La Selección de Panamá viene de decir presente en la pasada Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, realizada en Doha, del 5 al 11 de noviembre.

