Coclé y Herrera buscan extender sus invictos en el béisbol mayor

Los coclesanos han cumplido con las expectativas de ser uno de los equipos favoritos a llevarse el título. Sus triunfos han sido ante Chiriquí (11-1); preselección nacional Sub-18 (17-6); y Los Santos (12-6).

La ‘Leña Roja’ ha ardido desde temprano, al tener un promedio de .350, al batear 36 hits en 103 turnos al bate, incluyendo ocho dobles y tres cuadrangulares.

Por su lado, Herrera jugará ante la preselección nacional Sub-18 (0-3) en el estadio Olmedo Solé de Las Tablas.

Otros cuatro encuentros están programados para hoy martes. A las 2 de la tarde, en el estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández de Las Tablas, Chiriquí Occidente se medirá a Los Santos.

En tanto, a las 7 de la noche, jugarán Panamá Metro vs Veraguas (Remón Cantera); Bocas del Toro vs Chiriquí (Roberto Hernández); y Darién vs Panamá Oeste (Olmedo Solé).

